No retorno aos Grand Slams, Sharapova bate favorita Halep no US Open

A russa Maria Sharapova brilhou na sua primeira partida de Grand Slam desde janeiro de 2016. Na noite de segunda-feira, a ex-líder do ranking da WTA fez um grande jogo contra a romena Simona Halep, a número 2 do mundo, na sua estreia no US Open e avançou ao derrotá-la por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, em 2 horas e 42 minutos.

Sharapova ficou suspensa por 15 meses após testar positivo para Meldonium em exame antidoping realizado durante o Aberto da Austrália de 2016. Nos últimos meses, ela não recebeu convite para Roland Garros e não disputou o qualifying de Wimbledon por estar lesionada. Assim, só na noite de segunda fez o seu retorno aos torneios do Grand Slam.

Na Arthur Ashe, teve pela frente Halep e a despachou pela sétima vez a romena em sete duelos. Assim, avançou para a segunda rodada do US Open, torneio em que foi campeã em 2006. Na segunda rodada em Nova York, a russa terá pela frente a húngara Timea Babos.

No primeiro set da partida de segunda-feira, Sharapova e Halep trocaram quebras de serviço entre o quarto e o sétimo games. Mas a russa acabou se dando melhor ao converter mais um break point, no décimo game.

Em vantagem, Sharapova parecia próxima da vitória no segundo set quando abriu 4/1. Mas passou a cometer muitos erros e permitiu a reação de Halep, que venceu cinco games consecutivos para triunfar por 6/4 e empatar o jogo em 1 a 1. O revés não abalou Sharapova para o terceiro set. A russa fez 3/0 e depois sustentou a vantagem para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 1, avançando no US Open.

ZVEREV TAMBÉM VENCE

Um dos candidatos ao título da chave masculina do Grand Slam nova-iorquino, o alemão Alexander Zverev, o número 6 do mundo, abriu a sua participação com vitória sobre Darian King, de Barbados, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (11/9), 7/5 e 6/4, na conclusão da rodada de segunda-feira.

Oscilando em quadra, Zverev cometeu 62 erros não-forçados e disparou 50 winners. Ainda assim, foi suficiente para o alemão avançar após bons desempenhos na preparação para o US Open - foi campeão no Masters 1000 de Montreal e do Torneio de Washington, mas perdeu na estreia no Masters 1000 de Cincinnati. Seu próximo rival no US Open vai ser o croata Borna Coric.