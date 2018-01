No tênis, vale título de melhor do mundo As belgas Kim Clijsters e Justine Henin-Hardenne disputam, neste domingo, mais que a final do torneio de tenis de Filderstadt. Está em jogo também o título de melhor tenista do ranking mundial neste momento. Kim Clijsters, a atual número um, venceu nas semifinais a francesa Mary Pierce por 7/6 (7/2) e 6/0, enquanto Henin, a número dois, passou pela russa Elena Bovina por 6/2 e 6/4. Se vencer a final de amanhã, Henin-Hardenne, de 21 anos, passaria a liderar o tênis femenino pela primera vez, tirando de Clijsters a posição que ocupa ocupa desde 11 de agosto.