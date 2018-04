Noah suspeita de doping no tênis e revolta espanhóis Nos bastidores do ATP Finals, que começou neste domingo, em Londres, a polêmica estava instalada depois da entrevista concedida pelo francês Yannick Noah ao jornal francês Le Monde. Na publicação, o ex-tenista afirmou que os êxitos espanhóis no tênis não seriam apenas devido ao talento dos atletas. "Deixemos de hipocrisia. Claro que temos de respeitar a presunção de inocência, mas não podemos ser ingênuos. A melhor atitude seria aceitar o doping. Assim todo muito teria a poção mágica", declarou, fazendo uma alusão ao líquido que o personagem de histórias em quadrinho Asterix bebe para ficar forte.