Norman e Carlsen na final de Tóquio Os tenistas sueco Magnus Norman e o dinamarquês Kenneth Carlsen fazem a final do torneio de Tóquio neste domingo em busca do primeiro título da temporada. Norman demonstrou que está recuperado da cirurgia no quadril e venceu o norte-americano Vince Spadea por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7-4). Já Carlsen superou o tailandês Paradorn Srichapan por 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5).