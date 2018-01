Norman é eliminado em Montecarlo Depois de Marat Safin e Yevgeny Kafelnikov, outros favoritos também disseram adeus à disputa do título do Masters Series de Montecarlo. O sueco Magnus Norman caiu nesta quarta-feira diante do marroquino Hicham Arazi por 6/2 e 6/4; o espanhol Juan Carlos Ferrero perdeu para o compatriota Galo Blanco por 6/2 e 7/6 (7/3), o sueco Thomas Enqvist foi eliminado pelo holandês Sjeng Schalken por 2/6, 6/4 e 6/2; e Carlos Moya perdeu para o Tommy Haas por 1/6, 6/3 e 6/3. Em outros jogos, a revelação russa Miakail Youzhny - que veio do qualificatório - eliminou o sueco Jonas Bjorkman por 6/4, 0/6 e 6/0; Arnaud Di Pasquale (França) ganhou de Alex Calatrava (Espanha) por 6/4 e 6/4; Guillermo Coria (Argentina) de Franco Squillari (Argentina) por 4/6, 6/1 e 6/2; Tim Henman (Inglaterra) de Gaston Gaudio (Argentina0 por 6/4 e 6/2; Cedric Pioline (França) de Andrew Ilie (Austrália) por 7/6 (7/2) e 6/2; Magnus Gustafsson (Suécia) de Andrei Pavel (Romênia) por 6/2, 6/7 (7/4) e 6/4; Sebastien Grosjean (França) de Bohdan Ulihrach (República Checa) por 7/5 e 6/3; Jerome Gomard (França) de Albert Portas por 6/4 e 7/6 (7/2): e Albert Costa (Espanha) de Marcelo Rios (Chile) por desistência.