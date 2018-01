Norman é eliminado em Viña del Mar O tenista Nicolas Massú foi a principal surpresa da primeira rodada do Torneio de Viña del Mar, no Chile. Apenas número 101 do ranking mundial, Massú venceu o sueco Magnus Norman por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 7/6 (7-1). Ex-número 1 do mundo, Norman reapareceu no torneio chileno depois de seis meses se recuperando de contusão. Na próxima rodada, Massú vai enfrentar o brasileiro Julio Silva, que também surpreendeu na estréia ao vencer o espanhol Alberto Martin por duplo 6/4. Outro resultado inesperado foi a vitória do espanhol Galo Blanco sobre o francês Jerome Golmard. Nesta terça-feira, estréiam em Viña del Mar, o equatoriano Nicolas Lapenti - que enfrenta o espanhol Jacobo Diaz - e o chileno Marcelo Ríos, que terá o argentino Marcelo Zabaleta pela frente.