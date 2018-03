Norman eliminado na estréia em Roma O tenista sueco Magnus Norman foi eliminado nesta segunda-feira na primeira rodada do Masters Series de Roma. Ele foi derrotado por dois sets a zero pelo alemão Rainner Schuettler. As parciais foram de 7/6 e 7/5. Na próxima rodada, Schuettler vai enfrentar o sul-africano Waine Ferreira.