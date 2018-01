Norman vence 2º set em Monte Carlo Gustavo Kurten acaba de perder o segundo set para o sueco Magnus Norman, em partida iniciada por volta das 7 horas, valendo uma vaga nas oitavas-de-final do Masters Series de Monte Carlo. O jogo agora está empatado em 1 a 1. Guga não teve muito trabalho para marcar 6/1 no primeiro set. No segundo, perdeu a concentração e também o set, por 7/5, depois de abrir boa vantagem no início. O sueco, por sua vez, mostrou muita agressividade para obter o resultado. A partida vai para o terceiro set.