Norman volta a sentir dores e Novak ganha Com as mesmas dores que o levaram a fazer uma cirurgia no quadril, a mesma que fez Guga, o sueco Magnus Norman não teve condições de continuar a partida contra o checo Jiri Novak e abandonou a quadra nesta sexta-feira quando perdia o primeiro set por 2 games a 1. Com o resultado, Novak avançou às semifinais do torneio de Xangai. Nos outros jogos do dia, o sueco Robin Soderling sofreu para derrotar o australiano Scott Draper por 2 sets a 1, com parciais 6-7 (2/7), 7-6 (7/3) e 7-6 (7/1), enquanto o australiano Wayne Arthurs bateu o croata Ivo Karlovic por 6-4, 3-6 e 7-6 (7/2). O torneio chinês distribui US$ 355 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial.