Norte-americana bate recorde mais antigo da natação

A norte-americana Kate Ziegler bateu o recorde mais antigo da natação, o dos 1.500 metros livre estabelecidos em 1988 por Janet Evans. A marca anterior, de 15min52s10, foi rebaixada a 15min42s54. Ziegler bateu o recorde em uma competição em Mission Viejo (Califórnia, Estados Unidos), na qual também venceu nos 200, 400 e 800 metros livre. A nadadora, de apenas 18 anos, já tinha vencido nos 1.500 metros no Mundial de natação disputado no mês de março, em que estabeleceu a segunda melhor marca na categoria, de 15min53s05, atrás apenas do recorde de Evans. Os 1.500 metros livre feminino não são uma distância olímpica.