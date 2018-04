Norte-americana Townsend vence e enfrentará Halep na segunda rodada em Cincinnati

A norte-americana Taylor Townsend foi uma das principais surpresas da primeira rodada do Torneio de Cincinnati. Empurrada pela torcida da casa, a tenista de 21 anos venceu nesta segunda-feira a porto-riquenha Monica Puig por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, e garantiu a classificação à segunda fase da competição.

Apenas número 134 do mundo, Townsend precisou passar pelo qualifying, assim como sua adversária, 69.ª do ranking. Agora, ela deverá ter tarefa ainda mais difícil na segunda rodada, já que vai encarar a segunda cabeça de chave da competição, a romena Simona Halep, que folgou na primeira fase.

Outra surpresa do dia ficou por conta de Daria Gavrilova. A australiana, número 26 do mundo, não tomou conhecimento da francesa Kristina Mladenovic, 13.ª cabeça de chave, e venceu por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 7/6 (8/6). Agora, terá pela frente a italiana Camila Giorgi, que bateu a checa Katerina Siniakova com um duplo 6/2.

Também cabeça de chave, a checa Petra Kvitova entrou em quadra nesta segunda-feira, mas venceu. Listada como 14.ª favorita da competição, ela passou pela estoniana Anett Kontaveit por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 7/6 (7/2) e 6/3. Na segunda fase, Kvitova vai encarar sua compatriota Lucie Safarova ou a norte-americana Sloane Stephens.

A ucraniana Lesia Tsurenko, a holandesa Kiki Bertens e a italiana Roberta Vinci também venceram seus confrontos nesta segunda-feira e estão garantidas na próxima rodada do Torneio de Cincinnati.