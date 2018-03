Norte-americano Robby Ginepri faz história em Roland Garros Robby Ginepri se tornou o primeiro norte-americano em cinco anos a alcançar a quarta rodada de Roland Garros ao vencer a esperança local Florent Serra neste sábado, com um triplo 6/4. Ginepri, o único norte-americano que restou no torneio, superou seu oponente numa quadra lotada em 1 hora e 44 minutos, quando Serra jogou para fora uma rebatida de direita. "O último sobrevivente, é uma sensação boa", afirmou Ginepri, que divide seu técnico, Jose Higueras, com o número 1 do mundo, Roger Federer. "Eu preferia ter um monte de outros norte-americanos ainda participando do torneio, mas estou tentando não deixar esse peso muito em meus ombros." "Eu sei o que tenho que fazer, e terei que fazê-lo", acrescentou Ginepri, que se tornou o primeiro tenista norte-americano a alcançar a quarta rodada desde Andre Agassi em 2003. Dez homens e nove mulheres, incluindo as irmãs Williams, representando os Estados Unidos chegaram a Paris procurando pela glória. Se pedissem para o torcedor de tênis médio escolher um potencial campeão norte-americano no torneio em quadra de saibro, Ginepri provavelmente não teria sido a escolha de muitos. Enquanto seus compatriotas deixaram a competição, com o rabo firme entre suas pernas, o 88o do mundo Ginepri se manteve firme. A participação do tenista de 25 anos até aqui certamente tem sido notável já que, antes desta semana, o jogador da Flórida nunca havia ganhado uma partida de simples em Roland Garros em cinco outras participações. "Não é tão difícil equiparar o que eu fiz aqui antes, então é definitivamente um bônus para mim qualquer coisa depois da primeira rodada", afirmou Ginepri, que tem jogado esta semana com uma proteção em seu braço direito. "Quanto mais eu jogo no saibro, eu acho que melhor vai ficar meu jogo como um todo. E vou ficando mais esperto na quadra." Ele enfrentará agora o chileno Fernando Gonzalez, que eliminou o suíço cabeça-de-chave número 9, Stanislas Wawrinka. Se vencer, Ginepri poderá esbarrar com Federer nas quartas-de-final, deixando o treinador Higueras com sua lealdade dividida.