Nos EUA, Saretta elimina Spadea O tenista brasileiro Flávio Saretta passou para as quartas-de-final do torneio de Delray Beach, nesta quinta-feira, ao derrotar o norte-americano Vincent Spadea, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4. Saretta enfrenta na próxima rodada o também norte-americano Jan-Michael Gambill.