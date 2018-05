Nostálgico, Gustavo Kuerten relembra sucesso em Montecarlo

MONTECARLO - Acompanhar ao torneio de Montecarlo, que vai se aproximando de sua fase decisiva, provocou uma certa nostalgia em Gustavo Kuerten. O melhor tenista brasileiro da história, através do seu Twitter, relembrou, nesta quinta-feira, os títulos conquistados no torneio nos anos de 1999 e 2001. Ele ainda lembrou que a competição disputada no principado de Mônaco é fundamental como preparação para Roland Garros, um dos principais torneios do tênis mundial e que Guga venceu por três oportunidades.

"Montecarlo, grande torneio e prévia para Roland Garros! Conquistas em 1999 e 2001 que ficaram na memória!", disse o ex-jogador, que possui sua carreira construída jogando principalmente em quadras de saibro e tem uma relação muito grande com a França, sendo considerado um dos maiores da história de Roland Garros, acumulando os títulos em 1997, 2000 e 2001.