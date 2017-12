Nova eliminação não abala Guga Apesar da má fase, da eliminação na primeira rodada do US Open - caiu diante do russo Dmitry Tursonov - e de ter perdido mais um jogo nesta quinta-feira, na chave de duplas do torneio, Gustavo Kuerten fez questão de garantir que está feliz e não se sente perturbado por qualquer problema dentro ou fora das quadras. Em Flushing Meadows, Nova York, Guga mostrou estar descontraído, embora viva um momento difícil na carreira. "Gosto de jogar tênis, gosto do que estou fazendo. Não importa se estou como número 1 do mundo ou número 20, 50 ou 70, quero continuar jogando tênis. Se ficar entre os 20 primeiros nos próximos três anos vou estar muito contente", disse Guga, nesta quinta-feira, numa conversa bem informal, depois de ter perdido o jogo de duplas, ao lado do holandês John van Lottum, para o austríaco Julian Knowle e o alemão Michael Kohlmann por 7/6 (10/8), 6/7 (7/3) e 7/6 (9/7). "Você viu como joguei feliz", enfatizou Guga. "Foi um jogo equilibrado, com três tie breaks, em que tivemos um match point no terceiro. Gostei do jeito que joguei hoje, não importa que tenha perdido, vou continuar lutando, treinando e dando tudo para buscar o meu melhor." Num clima incrivelmente tranqüilo, Guga ainda sequer decidiu sobre a sua volta ao Brasil e pode até mesmo passar alguns dias em Nova York, antes de iniciar sua preparação para a defesa do título do Brasil Open, que começa dia 8 na Costa do Sauípe. O tenista brasileiro disse estar com a cabeça concentrada no circuito e nos próximos dias já vai treinar com o técnico Larris Passos, com a bolinha oficial do torneio da Costa da Sauípe, aproveitando para fazer uma boa adaptação, já que não chegou nem à segunda semana de disputas do US Open como esperava.