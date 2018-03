Nova número 1, Maria Sharapova vai às quartas em Roma

Alçada involuntariamente à condição de número 1 do mundo, a russa Maria Sharapova se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Roma, ao derrotar a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 6/4 e 7/6 (7/3). Embora tenha jogado até o fim da noite de quarta-feira, Sharapova não demonstrou cansaço. "Estou na minha melhor forma dos últimos dois anos", afirmou a russa, que ficou mais de 20 dias sem jogar desde seu último torneio, em Charleston, nos Estados Unidos. Mesmo sem jogar na semana passada, Sharapova subiu do terceiro para o segundo lugar por causa da queda de Ana Ivanovic, que caiu nas semifinais do Torneio de Berlim e defendia os pontos pelo título do ano passado. Agora, ela herdará o número 1 de Justine Henin, que anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira e pediu para ser retirada da lista, em vez de perder seus pontos lentamente. Nesta sexta-feira, Sharapova enfrentará a suíça Patty Schnyder, que levou mais de duas horas e meia para vencer a francesa Marion Bartoli por 4/6, 6/4 e 7/6 (9/7). A sérvia Jelena Jankovic, número 4 do mundo e campeã em Roma no ano passado, não teve dificuldades para chegar às quartas: bateu a russa Maria Kirilenko por duplo 6/1 e agora desafia a norte-americana Venus Williams, que derrotou a russa Vera Zvonareva por 7/5 e 6/2. Do outro lado da chave, Serena Williams passou com facilidade pela italiana Sara Errani, 6/4 e 6/3, e enfrentará a surpresa Alizé Cornet, francesa de 18 anos, que eliminou a número 4 do mundo, Svetlana Kuznetsova, com 6/2 e 6/4. A búlgara Tsvetana Pironkova, que havia eliminado Ana Ivanovic na quarta-feira, foi beneficiada pelo abandono da bielo-russa Victoria Azarenka, quando vencia por 6/2 e 1/0, e pega a russa Anne Chakvetadze, que passou pela polonesa Agnieszka Radwanska em três sets: 6/4, 1/6 e 6/1.