Novak: a novidade do ranking mundial O tenista checo Jiri Novak é a principal novidade do ranking da Corrida dos Campeões, divulgado nesta segunda-feira pela ATP. Apesar de ter desistido de jogar a final do Master Series de Madri por causa de uma contusão, o checo subiu da 11ª para a 5ª posição. O ranking da Corrida dos Campeões leva em conta o desempenho do tenista na atual temporada e tem a liderança do australiano Lleyton Hewitt. André Agassi - o campeão em Madri - ocupa a segunda colocação e o russo Marat Safin é o terceiro. Gustavo Kuerten caiu uma posição e agora é o 33º. Veja os 10 melhores do ranking da Corrida e as posições dos brasileiros 1. Lleyton Hewitt (AUS) 697 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 654 3. Marat Safin (RUS) 469 4. Juan Carlos Ferrero (ESP) 450 5. Jiri Novak (Rep. Checa) 446 6. Roger Federer (SUI) 423 7. Tim Henman (ING) 421 8. Carlos Moya (ESP) 421 9. Albert Costa (ESP) 393 10. Tommy Haas (ALE) 389 Brasileiros 33. Gustavo Kuerten 186 58. André Sá 119 64. Fernando Meligeni 105 89. Flávio Saretta 64 142. Alexandre Simoni 19