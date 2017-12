Novak abandona e Agassi é campeão Uma lesão muscular fez o checo Jiri Novak desistir neste domingo de enfrentar o norte-americano Andre Agassi, na final do Masters Series de Madrid. A atitude do tenista, anunciada uma hora antes do confronto pela organização do torneio, dá de mãos beijadas o título da competição a Agassi, número dois do mundo. Segundo os médicos de Novak, ele sofreu uma ruptura fibrilar no músculo da perna direita, e despertou pela manhã sem nenhuma condição de jogar a partida. ?É muito ruim quando estas coisas acontecem no esporte?, disse Agassi. Vestindo uma calça comprida, Novak foi até quadra central e se desculpou com o público presente. ?Acordei hoje pela manhã sentindo fortes dores na perna, contundida na semifinal contra o francês Fabrice Santoro?, explicou. Embora não tenha acontecido o jogo, Agassi era o favorito ao título do torneio. Ele demonstrou isso ao vencer com facilidade o espanhol Juan Carlos Ferrero nas quartas-de-final e consolidou o favoritismo ao derrotar o francês Sebastien Grosjean nas semifinais. Cabeça - Após a confirmação do título para o norte-americano, a organização do torneio de San Petersburgo anunciou que Agassi foi designado cabeça-de-chave número 1 da competição, que começa nesta segunda-feira e distribui US$ 1 milhão em prêmios. Duplas - Nas duplas, o troféu ficou com o bahamiano Mark Knowles e o canadense Daniel Nestor. Eles conquistaram neste domingo o título em duplas do Masters Series de Madrid ao vencerem o indiano Mahesh Bhupathi e o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 7-5 e 6-0.