Novak derrota tailandês em Madri O tenista checo Jiri Novak avançou para as semifinais do Master Series de Madri, ao derrotar, nesta sexta-feira, o tailandês Paradorn Srichaphan por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 4/6, 6/3 e 6/4. Número nove do ranking mundial, Novak precisou de 1h28min. para vencer o confronto. Srichaphan vinha sendo considerado a maior supresa do torneio. Nas duas primeiras rodadas, derrotou Gustavo Kuerten e Tim Henmann com surpreendente facilidade. Nas quartas-de-final, passou pelo holandês Sjen Schalken. Na semifinal, Novak vai enfrentar o vencedor da partida entre o francês Fabrice Santoro e o suiço Roger Federer. Outro que já se garantiu nas semifinais foi o francês Sebastien Grosjean. Na abertura da rodada desta sexta-feira, ele venceu o argentino Augustin Calleri por 2 a 0: parciais de 6/3 e 7/6 (7-4).