Novak Djokovic bate norte-americano e vai às oitavas em Paris

O sérvio Novak Djokovic confirmou o favoritismo diante do norte-americano Wayne Odesnik, e está nas oitavas-de-final de Roland Garros. Nesta sexta-feira, o número 3 do mundo superou o adversário em três sets, com parciais de 7/5, 6/4 e 6/2. Nas oitavas-de-final, o vencedor do Aberto da Austrália terá pela frente o francês Paul-Henri Mathieu, que passou pelo argentino Eduardo Schwank por 3 sets a 1, com 6/2, 6/3, 3/6 e 7/6 (11/9). Outro francês, Jeremy Chardy, já é a maior surpresa do torneio deste ano. Convidado pela organização, ele passar por David Nalbandian na segunda rodada, e nesta sexta superou o russo Dmitry Tursunov - cabeça-de-chave número 30 - em três sets, com 7/6 (7/1), 6/3 e 6/4. Agora, Chardy enfrentará o espanhol Nicolas Almagro, vencedor de confronto de quatro sets com o escocês Andy Murray, cabeça-de-chave número 10, em parciais de 6/3, 6/7 (3/7) 6/3 e 7/5. O vencedor do duelo pode ter pela frente nas quartas-de-final o atual tricampeão do torneio, Rafael Nadal, que encara o compatriota Fernando Verdasco. O número 23 do mundo será o quarto canhoto consecutivo no caminho do também canhoto Nadal rumo ao tetracampeonato.