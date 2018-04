Novak Djokovic derrota Roger Federer e é tricampeão em Dubai

Com a mesma atuação sólida exibida no Aberto da Austrália, o sérvio Novak Djokovic voltou a derrotar o suíço Roger Federer, por duplo 6/3, neste sábado, e conquistou o tricampeonato do Torneio de Dubai.

A vitória consolida o bom início de temporada do sérvio, campeão do primeiro Grand Slam do ano. Djokovic, que também venceu Federer na Austrália, na semifinal, manteve a invencibilidade na temporada, com 12 triunfos consecutivos.

O resultado, contudo, não ameaça a posição de Federer no ranking da ATP. Como não disputou o torneio no ano passado, o número dois do mundo abriu 300 pontos de vantagem sobre o sérvio, que apenas defendia a pontuação conquistada nos últimos dois anos.

A final deste sábado foi marcada pela superioridade de Djokovic desde os primeiros games. Esbanjando confiança, ele usou a mesma estratégia do Aberto da Austrália e explorou os golpes na esquerda do rival. Também exibiu grande preparo físico para buscar as bolas mais difíceis.

Dessa forma, obteve uma quebra sobre Federer logo no terceiro game e manteve a vantagem até fechar o set, sem ter o saque ameaçado. O suíço reagiu na segunda parcial e se impôs no serviço do rival no terceiro game. No entanto, teve o saque quebrado na sequência e ainda viu Djokovic faturar nova quebra no nono game, selando a vitória, após 1h11min.