Novak Djokovic vence e avança no Masters de Cincinnati

O sérvio Novak Djokovic avançou nesta quarta-feira às oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao vencer o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Cabeça de chave número 4 da competição, Djokovic irá enfrentar agora o vencedor do confronto entre o francês Jeremy Chardy e o norte-americano John Isner, que duelam nesta quarta-feira.

Mas, se Djokovic confirmou seu favoritismo, o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 7 do ranking mundial, decepcionou na partida contra o australiano Chris Guccione, 124.º do mundo e que teve de passar pelo torneio qualificatório. O francês perdeu para o rival por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (14/12) e 6/2.

A derrota de Tsonga surpreendeu muito pelo fato de o tenista ter sido o responsável pela eliminação do suíço Roger Federer, líder do ranking mundial, no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, na semana passada.