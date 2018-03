Novak Djokovic vence em estréia e vai às oitavas em Roma

O tenista sérvio Novak Djokovic estreou com vitória no Masters Series de Roma, disputado em quadra da saibro. Nesta quarta-feira, o número 3 do ranking mundial passou pelo belga Steve Darcis por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h13 de partida. Com o resultado, Djokovic já garante vaga nas oitavas-de-final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre o russo Igor Andreev e o argentino Juan Monaco. O sérvio tem retrospecto favorável contra os dois possíveis rivais. Mais do que isso, jamais perdeu para eles - são três vitórias contra Andreev e duas contra Monaco. Se Djokovic confirmou o favoritismo, o mesmo não ocorreu com o argentino David Nalbandian, sétimo cabeça-de-chave. Com dificuldades para confirmar seu saque, ele foi derrotado pelo espanhol Nicolas Almagro, número 21 do ranking da ATP, em apenas dois sets, com 6/4 e 7/5. Quem também decepcionou foi o espanhol David Ferrer, cabeça-de-chave número 5. Ele caiu logo em sua estréia ao perder por 2 sets a 1 para o checo Radek Stepanek, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/1. Em outro jogo, o argentino José Acasuso, 41.º no ranking, foi derrotado pelo peruano Luis Horna, 111.º e vindo do qualifying, por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (7/1). Foi a primeira vitória de Horna em seis jogos contra o rival.