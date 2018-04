Novak Djokovic vence Michael Llodra com facilidade na estreia em Dubai

Cabeça de chave número 2 do Torneio de Dubai, Novak Djokovic não teve maiores dificuldades para confirmar o seu favoritismo na estreia da competição. O tenista sérvio aplicou duplo 6/3 sobre o francês Michael Llodra, nesta terça-feira pela manhã, para avançar à segunda rodada nos Emirados Árabes Unidos.

Com o triunfo tranquilo, o tenista número 3 do ranking mundial terá pela frente agora o vencedor do confronto entre o espanhol Feliciano Lopez e Yen-Hsun Lu, de Taiwan, que também jogam nesta terça.

Para superar Llodra, Djokovic ganhou 79% dos pontos que disputou quando usou o primeiro serviço e 72% quando utilizou o segundo. Além disso, aproveitou três das quatro chances que teve de quebrar o saque do francês, que não foi feliz em nenhuma das três oportunidades que recebeu de ganhar games no serviço do sérvio.

Com a vitória, Djokovic também se vingou da dura derrota sofrida para Llodra no Masters 1.000 de Paris do ano passado, quando o tenista da casa surpreendeu ao despachar o sérvio já nas oitavas de final com uma vitória por 2 sets a 0. Antes disso, no único confronto entre os dois até então, Djokovic ganhou, também por 2 a 0, no Masters Series de Miami de 2007.

Outro tenista que avançou à segunda rodada sem problemas nesta terça foi o russo Nicolay Davydenko, que arrasou o espanhol Guillermo Garcia-Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Com isso, ele jogará por uma vaga nas quartas de final contra o checo Tomas Berdych, cabeça de chave número 3 da competição, que na estreia bateu o francês Jeremy Chardy por 6/2 e 6/3, na segunda-feira.

Em outro jogo já encerrado nesta terça, o alemão Philipp Kohlschreiber surpreendeu o sérvio Viktor Troicki, sexto cabeça de chave, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6. Com isso, o tenista da Alemanha fará um duelo de compatriotas na segunda rodada com o seu xará Philipp Petzchner, que na estreia passou pelo italiano Andreas Seppi.