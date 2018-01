Novak garante vaga na semifinal O tenista checo Jiri Novak garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Master Series de Roma. Cabeça-de-chave número 14, Novak derrotou o norte-americano James Blake por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 3/6, 7/6 (9-7) e 6/4. Na semifinal, Novak vai enfrentar o vencedor do confronto entre o norte-americano Andre Agassi e o espanhol Albert Costa.