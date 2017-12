Novak surpreende e elimina Moyá O tenista checo Jiri Novak derrotou o espanhol Carlos Moyá por dois sets a um, de virada, nesta quinta-feira, e garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Master Series de Madri. Novak perdeu o primeiro set por 6/7 (2-7), mas reagiu e fechou a partida vencendo os dois seguintes, com parciais de 6/4 e 7/5. Na próxima rodada, o checo vai enfrentar o tailandês Paradorn Srichaphan, que também nesta quinta passou pelo croata Ivan Ljubicic (6/4 e 6/2). O argentino Augustin Calleri também se classificou para as quartas-de-final, ao vencer o sueco Thomas Johansson num duplo 6/4. O francês Sébastien Grosjean, por sua vez, passou pelo russo Mijail Yuzhny 7/6 (7-2) e 6/1.