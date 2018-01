Novato elimina Ferrero na estréia de Sydney Chris Guccione, uma jovem promessa do tênis australiano, não tomou conhecimento do favoritismo do espanhol Juan Carlos Ferrero e eliminou o adversário na madrugada desta terça-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (8/6), em jogo válido pela primeira rodada do torneio de Sydney. Alguns saques de Guccione chegaram a atingir a velocidade de 211 quilômetros. Nos demais jogos, o sul-africano Wayne Ferreira bateu o norte-americano James Blake por 6-2 e 6-4; o australiano Mark Philippoussis superou o espanhol Rubén Ramírez Hidalgo por 6-4, 5-7 e 6-2; Martin Verkerk venceu o australiano Wayne Arthurs por duplo 6-4; o espanhol Carlos Moyá derrotou o norte-americano Alex Bogomolov por 7-5 e 6-4 e o bielo-russo Max Mirnyi ganhou do argentino Agustín Calleri por 7-5 e 6-3. Mais resultados: Arnaud Clement (FRA) venceu Mardy Fish (EUA), Félix Mantilla (ESP) eliminou Richard Gasquet (FRA), Karol Kucera (ESQ) despachou Feliciano López (ESP), Michael Llodra (FRA) venceu Mikhail Yuzhny (RUS), Tommy Robredo (ESP) ganhou de Albert Costa (ESP) e Paradorn Srichaphan (TAI) ganhava de Jonas Bjorkman (SUE) quando a partida foi suspensa pela chuva.