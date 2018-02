Novato surpreende Saretta e vence Challenger de Bogotá O tenista colombiano Santiago Giraldo venceu neste domingo o brasileiro Flávio Saretta por dois sets a zero, parciais de 7-6(7-4) e 6-2 e sagrou-se campeão do Challenger de Bogotá, pelo circuito da ATP. Giraldo, de 19 anos, nunca havia vencido um torneio da categoria. Em seu caminho, ele passou por outros brasileiros: Thiago Alves, número 120 do mundo, e Rogério Dutra Silva. "Meu objetivo era vencer. Estou muito feliz e agradeço o apoio do público de Bogotá", disse um emocionado Giraldo, que sucede o também colombiano Alejandro Falla, campeão do torneio no ano passado.