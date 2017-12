Novo nº 1 do Brasil quer voltar a Davis Confirmado pela ATP, como o novo número 1 do Brasil ao garantir um lugar entre os 100 primeiros do ranking (98), Marcos Daniel tem o sonho de voltar à equipe brasileira da Copa Davis. O tenista gaúcho, de 27 anos, sabe que para isso vai precisar manter o bom nível desses últimos meses, em que ganhou dois títulos, um em Bogotá e outro em Guayaquil e chegou a final de outros três torneios. Por isso, espera por boa campanha na etapa brasileira da Copa Petrobrás, em Aracaju, em que estréia nesta terça-feira diante de Diego Cubas. ?Acordei hoje cedo com um sonho realizado de estar entre os 100 primeiros?, disse Daniel. ?Na minha vida nada mudou, continuo aquele cara duro de sempre, sem dinheiro e lutando para viajar e jogar, mas sei que agora muita coisa será diferente. Estou agora num nível em que os adversários serão bem mais fortes.? Esta semana, Daniel já joga sob pressão. Em Aracaju, na Copa Petrobrás, Flávio Saretta, em 108 da ATP, pode roubar a condição de número 1 de Daniel e os dois brigam rodada a rodada pela liderança entre os brasileiros e lugar entre os cem da ATP.