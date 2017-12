Novo número 1, Daniel ganha em Aracaju Gaúcho de Passo Fundo e novo número 1 do tênis no Brasil, Marcos Daniel estreou com vitória sobre o catarinense Diego Cubas por 2 sets a 0 - parciais de 6/0 e 7/6 (7/5) -, nesta terça-feira, na Copa Petrobrás, em Aracaju (SE). Aos 27 anos, Daniel atingiu pela primeira vez um lugar entre os 100 do ranking da ATP - é o 98.º. O ex-líder Ricardo Melo caiu para a terceira colocação no País, ultrapassado por Flávio Saretta. Marcos Daniel venceu a primeira etapa da Copa Petrobrás, em Bogotá, e no último domingo derrotou Saretta na final de Guayaquil, no Equador, por 2 sets a 1. Com o resultado, recebeu 60 pontos no ranking da ATP e US$ 7.200 em prêmios. Deu um salto impressionante na temporada. Estava na 267ª colocação do ranking, subindo para a inédita classificação em 111.º ? a melhor de toda a sua carreira ? em outubro. A posição na tabela deve-se ao bom desempenho nos challengers pela América do Sul. Nos últimos dez meses, conquistou dois challengers de simples ? ambos em Bogotá, na Colômbia ? e ficou com dois vice-campeonatos. Em setembro, ainda mostrou maturidade ao encarar Roger Federer, o melhor do mundo, na estréia do ATP de Bangkok, na Tailândia: o suíço teve dificuldade para vencer o brasileiro com 7/6 (7/3) e 6/4. Mais cedo, a competição em Aracaju ? que tem premiação de US$ 100 mil ? já tinha visto a vitória de Flávio Saretta sobre o italiano Fabio Fognini por 6/3 e 7/5. Se chegar ao título no domingo, Saretta desbanca Daniel da liderança no País. ?Não quero ficar pensando muito nesse assunto?, disse Saretta, 108º do mundo. ?Estou feliz por estar jogando bem. Este ano cheguei muito mais bem preparado para esta competição do que em 2005, quando caí na primeira rodada?. Tucson ? A brasileira Maria Fernanda Alves estréia nesta quarta-feira no Torneio de Tucson, no Arizona, Estados Unidos. Tenista número 1 do Brasil e 155ª do mundo, a catarinense enfrenta a húngara Melinda Czink, 92ª da WTA ? a Associação das Tenistas Profissionais.