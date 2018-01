Novo ranking confirma: Guga é líder O brasileiro Gustavo Kuerten foi confirmado nesta segunda-feira como o número 1 no ranking de entradas da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Com o título conquistado em Buenos Aires neste domingo, o brasileiro acumulou 4.365 pontos, contra 4.265 do russo Marat Safin, que aparece na segunda posição. Os norte-americanos Pete Sampras e André Agassi aparecem em terceiro e quarto lugares, respectivamente. Veja os 10 primeiros no ranking de entradas: 1- Gustavo Kuerten (BRA) 4.365 pontos 2 - Marat Safin (RUS) 4.265 3 - Pete Sampras (EUA) 3.090 4 - Andre Agassi (EUA) 2.765 5 - Magnus Norman (SUE) 2.755 6 - Lleyton Hewitt (AUS) 2.485 7 - Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.485 8 - Alex Corretja (ESP) 2.425 9 - Thomas Enqvist (SUE) 2.090 10 - Tim Henman (ING) 2.020