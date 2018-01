Nu, fã tenta invadir casa de Kournikova Enquanto Sharapova sofre com pequenos problemas de saúde, a russinha Anna Kournikova sofreu com ameaças. Um fã, de 40 anos, William Lepeska, nadou por mais de 200 metros na Baia Viscayno, em Miami, para tentar alcançar os jardins da casa de Kournikova. Acabou indo à casa de um vizinho. Nu, o fanático, dizia que Anna o esperava de portas abertas, com roupas e toalhas. Segundo o porta-voz da tenista, Yvy Mallenkamp, o torcedor já foi indiciado por invasão de domicílio e exibição sexual, por ter aparecido sem roupas à frente de uma criança da casa vizinha. Lepeska ostenta uma tatuagem de Anna Kournikova no braço direito.