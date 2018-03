Número 1 do Brasil, Paula Gonçalves cai no quali do Torneio de Doha

Atual número 1 do Brasil, a tenista Paula Gonçalves foi eliminada de forma precoce do Torneio de Doha, no Catar, neste sábado. Ela se despediu ainda na fase de qualifying, e logo na primeira rodada, diante da japonesa Risa Ozaki por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em cerca de uma hora.

Atual 158º do ranking da WTA, Paula ofereceu pouca resistência diante da rival, 98ª do mundo. A brasileira sequer obteve break points na partida, na qual acabou vencendo apenas dois games, um em cada set.

Paula ocupa no momento sua melhor posição da carreira. Portanto, perdeu grande chance de somar pontos preciosos para subir mais no ranking da WTA. Com a derrota precoce, corre até o risco de perder o posto de número 1 do Brasil para Beatriz Haddad Maia, atual 188ª do mundo.