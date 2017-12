Número 1 do Brasil perde em Aracaju Justamente na semana em que comemorava a condição de tenista número 1 do Brasil e, pela primeira vez na carreira, entre os cem primeiros do ranking mundial, o gaúcho Marcos Daniel, 98 da ATP, caiu na segunda rodada do Copa Petrobras, em Aracaju, ao perder para o jovem italiano Ginaluca Naso, de 18 anos, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (10/8) e 6/3. Daniel chegou bem cansado a esta etapa da competição, depois de ter conquistado o título no challenger de Guayaquil, no Equador. Mesmo assim, mostrou sua maior virtude, ao lutar bastante. No tie break do segundo set, salvou dois match points levando a decisão para a terceira série. Só que não conseguiu manter uma boa regularidade a acabou sendo eliminado da competição. Apesar da precoce eliminação em Aracaju, Marcos Daniel vai manter-se como número 1 do Brasil. É que seu maior rival na luta pela liderança entre os brasileiros, Flávio Saretta, também caiu na segunda rodada da Copa Petrobras ao perder para o austríaco Oliver Marach por 3/6, 6/3 e 6/2.