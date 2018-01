Número 1 do mundo, Melo inicia temporada com vitória no Torneio de Sydney

Atual número 1 do mundo, o brasileiro Marcelo Melo começou 2018 com vitória. Nesta segunda-feira, ele e o polonês Lukasz Kubot derrotaram o romeno Florin Mergea e o sérvio Nenad Zimonjic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, na primeira rodada do Torneio de Sydney, na Austrália.

A vitória levou a dupla direto às quartas de final. Na busca pela vaga na semifinal, eles vão enfrentar os vencedores da partida entre a dupla formada pelo croata Nikola Mektic e pelo austríaco Alexander Peya contra Damir Dzumhur, da Bósnia, e Roman Jebavy, da República Checa.

Como eles só jogarão na terça-feira, Melo e Kubot só devem voltar à quadra na quarta ou na quinta. O torneio está programado para ser finalizado no sábado porque, no domingo, terá início o Aberto da Austrália. Assim, brasileiro e polonês terão apenas os jogos em Sydney como preparação para o primeiro Grand Slam da temporada.

A partir desta segunda, Melo não será mais o único número 1 do mundo nas duplas. Com a atualização do ranking, Kubot também se tornou número 1, dividindo a posição com o brasileiro. Ambos somam os mesmos 9.220 pontos e exibem o mesmo número de torneios jogados. Eles já haviam terminado o ano de 2017 como a melhor dupla da temporada.