Número 1 do mundo, Murray contrasta ao carismático Djokovic e ao guerreiro Nadal

O escocês Andy Murray teve o posto de tenista número 1 do mundo ratificado pela ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) nesta segunda-feira depois de ir à final do Masters 1000 de Paris e sagrar-se campeão no fim de semana. Em boa fase, ele assume a posição que era ocupada pelo sérvio Novak Djokovic desde 7 de julho de 2014. Se o resultados do novo "rei" do tênis nesta temporada são incontestáveis, seu perfil introspectivo contrasta ao de seus principais rivais e ele luta para buscar espaço no coração dos fãs.

Murray não se equipara ao carisma do ex-líder Djokovic, que faz sucesso especialmente entre os brasileiros por seu jeito brincalhão e por sua relação amigável com o ídolo Gustavo Kuerten, e também enfrenta certa resistência dos admiradores de Rafael Nadal e de Roger Federer. O espanhol, apelidado de Touro Miúra, empolga a torcida com sua raça em quadra, enquanto o suíço encanta o público com seu estilo clássico.

Apesar de parecer reservado, o britânico tem mostrado personalidade forte. As declarações de Andy Murray fora de quadra geraram repercussão nesta temporada. O atual número 1 do mundo defendeu a premiação igualitária entre homens e mulheres no circuito de tênis e não se esquivou em sua fala após um escândalo de manipulação de resultados.

Aos 29 anos, Murray é o 26º jogador da história a chegar ao topo do ranking de tênis e o segundo mais velho a debutar na liderança, atrás apenas do australiano John Newcombe, que tinha 30 anos no dia 3 de junho de 1974. O tenista, que passou 76 semanas como vice-líder, também tardou em conquistar seu primeiro título de Grand Slam. Falhou em quatro finais até quebrar o jejum no US Open de 2012, superando a fama de perdedor.

O troféu nos Estados Unidos foi crucial para fazê-lo deslanchar. Em 2013, acumulou o título de Wimbledon na sagrada grama do All England Club e acabou com a espera britânica de 77 anos, liderou a Grã-Bretanha na Copa Davis em 2015, quebrando um jejum de 79 anos, e faturou o bicampeonato olímpico nos Jogos do Rio, em julho deste ano. Com 43 troféus na carreira e US$ 53,32 milhões em premiações, Murray obteve resultados expressivos sobretudo para a sua nação.

Mas, enquanto Murray enfrentou uma longa espera até virar número 1 do mundo, seus principais rivais chegaram ao topo com mais facilidade. O auge de Rafael Nadal veio em 2008, quando quebrou a hegemonia de Roger Federer, assumiu - aos 22 anos - a liderança pela primeira vez e conquistou o ouro olímpico em Pequim. A carreira do espanhol ganhou destaque ainda mais cedo ao despontar com a conquista de 11 títulos ao longo da temporada de 2005. Vítima de diversas lesões, Touro Miúra deseja recuperar seu prestígio e o vigor que o deixou 141 semanas como melhor tenista do mundo.

Em 2011, surgiu uma terceira força com a ascensão de Novak Djokovic. O sérvio acumulou 10 títulos naquele ano e tornou-se número 1 do mundo pela primeira vez aos 24 anos. Já somava 223 semanas na liderança quando foi ultrapassado por Murray neste fim de semana. "Nole" é o primeiro da história a ultrapassar a marca dos US$ 100 milhões em premiações - soma US$ 104,92 milhões e 66 títulos no currículo. Hexacampeão do Aberto da Austrália, ele é o maior vencedor do Grand Slam.

Com 11.185 pontos, Murray terá a missão de defender o posto no ATP Finals - torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano - a partir do próximo domingo, em Londres, para terminar o ano como tenista número 1 do mundo. Dono de cinco títulos, sendo quatro consecutivos, Novak Djokovic possui 10.780 pontos e tentará recuperar a antiga posição. Sem Rafael Nadal e Roger Federer, a competição também contará com o suiço Stan Wawrinka, o canadense Milos Raonic, o japonês Kei Nishikori, o francês Gael Monfils, o croata Marin Cilic e o austríaco Dominic Thiem.