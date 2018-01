Número 1 em duplas, Marcelo Melo inicia temporada de 2018 nesta segunda em Sydney

A dupla formada por Marcelo Melo e Lukasz Kubot inicia nesta segunda-feira (madrugada 6 de domingo para segundo no Brasil) a temporada de 2018 no circuito da ATP. A partir de 1 horas (de Brasília), o brasileiro e o polonês - cabeças de chave número 1 - estreiam no Torneio de Sidney, um ATP 250 na Austrália, enfrentando o romeno Florin Mergea e o sérvio Nenad Zimonjic.

Marcelo Melo é o atual número 1 do mundo do ranking individual de duplas. Ao lado de Lukasz Kubot, formou a melhor parceria do mundo ao término da temporada de 2017.

Torneio que dá início ao ano para Marcelo Melo e Lukasz Kubot, o ATP 250 de Sidney serve de preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2018, que começa no próximo dia 15, em Melbourne. Depois de conquistar seis títulos no ano passado, entre os quais Wimbledon e três Masters 1000, eles entram novamente em quadra buscando manter o nível alcançado pela dupla em 2017 - seu primeiro ano juntos.

"O importante é começar 2018 mantendo o nível em que vínhamos jogando e buscando sempre evoluir", afirmou Marcelo Melo.