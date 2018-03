O ídolo Agassi não intimida Saretta Um dos jogadores mais mostrados na tevê francesa, depois de suas sensacionais jogadas na vitória sobre Yevgeny Kafelnikov, Flávio Saretta viveu mais um dia de sonho em Roland Garros. Derrotou o espanhol Galo Blanco por 7/6 (7/3), 6/3, 2/2 e desistência do adversário por causa de uma lesão na coxa direita. Agora vem o grande desafio: vai enfrentar neste domingo um dos maiores astros da história do tênis, Andre Agassi, em jogo que pode ser programado para a quadra central. ?O Agassi é um dos meus ídolos do tênis. Cresci vendo ele jogar, mas não é por isso que vou me intimidar", garantiu Saretta. ?Estou no melhor momento de minha carreira e agora que já ganhei três jogos aqui em Roland Garros, quero vencer o Agassi e todos os outros adversários." Na partida diante de Blanco, Saretta começou forte e quebrou o serviço do adversário logo no primeiro game. O espanhol surpreendeu ao pedir atendimento médico já no primeiro game. Mesmo acusando uma lesão na coxa, jogou forte e levou a decisão do primeiro set para o tie break. As boas disputas de bolas seguiram até o tenista da Espanha desistir definitivamente. ?Para mim foi muito bom, pois vou ganhar mais um tempo para descansar depois de ter passado quatro horas jogando com Kafelnikov", avaliou Saretta. ?Estou com um probleminha nas costas, não tenho conseguido sacar com muita força e um tempinho a mais para descansar vai ser muito bom." Seu jogo foi na quadra 7, aberta, sem necessidade de ingresso especial. O clima estava envolvente, com muitos brasileiros na arquibancada e ajudou Saretta e brigar por mais uma vitória. ?É muito legal entrar na quadra e ver muita gente gritando seu nome, já me conhecendo depois de ter ganho do Kafelnikov", contou. ?Estou jogando com muito mais confiança e alegria." Seu adversário de domingo, Andre Agassi, depois de ter sofrido muito para vencer a segunda rodada diante do croata Mario Ancic, nesta sexta-feira, voltou a ter certas dificuldades contra o belga Xavier Malisse, vencendo por 6/4, 7/5 e 7/5. Outro dos favoritos que passou por problemas foi o espanhol Carlos Moyá. Precisou de cinco sets para superar o argentino Juan Ignacio Chela por 6/2, 6/3, 3/6, 2/6 e 6/3. Em outros jogos, Guillermo Coria ganhou de Attila Savolt por 6/4, 6/1 e 6/1; e Mariano Zabaleta passou pelo marroquino Younes El Aynaoui por 6/2, 6/4, 3/6 e 7/6 (7/2). E num dos momentos mais impressionantes do dia, o sul-africano Wayne Ferreira sofreu um estiramento muscular diante de Rainer Schuettler e teve de deixar a quadra de maca. Aplaudido de pé, ainda acenou para a torcida. No feminino, as parciais mostram o nível de dificuldades das favoritas: Serena Williams ganhou de Barbara Schett por 6/0 e 6/0; Justine Henin de Daly Ranriantefy por 6/1 e 6/1; e Amelie Mauresmo marcou 6/3 e 6/4 em Fabiola Zuluaga.