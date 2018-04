Octocampeão, Nadal atropela na estreia no Masters de Montecarlo

MONTECARLO - Atual octocampeão do Masters 1.000 de Montecarlo, Rafael Nadal iniciou a sua campanha rumo ao nono título seguido no principado de Mônaco de forma tranquila, nesta quarta-feira. O tenista espanhol venceu o australiano Marinko Matosevic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h02min, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição.

Após atropelar em sua estreia no torneio disputado em quadras de saibro onde reina desde 2005, Nadal terá pela frente na próxima fase o alemão Philipp Kolschreiber, que na primeira rodada derrotou o brasileiro Thomaz Bellucci e depois passou pelo espanhol Pablo Andujar.

Terceiro cabeça de chave da competição, Nadal tenta buscar o seu nono título em Montecarlo para embalar na temporada europeia de saibro, na qual tem como principal objetivo a conquista de seu oitavo título de Roland Garros, Grand Slam que será disputado entre 21 de maio e 9 de junho, em Paris.

Para liquidar Matosevic rapidamente, Nadal aproveitou seis de nove chances de quebrar o saque do australiano, que converteu um de quatro break points e chegou a abrir 2 a 0 na segunda parcial, antes de o espanhol ganhar seis games consecutivos para assegurar o seu triunfo. Ele ainda ganhou 74% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Outro cabeça de chave de destaque que estreou com vitória em jogo já encerrado nesta quarta-feira foi o checo Tomas Berdych. Quarto pré-classificado, ele superou o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e se credenciou para enfrentar nas oitavas de final o vencedor do confronto entre o italiano Fabio Fognini e o espanhol Albert Ramos.

O croata Marin Cilic, nono cabeça de chave, também foi às oitavas de final nesta quarta-feira ao bater o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3. Assim, pegará nas oitavas de final o francês Richard Gasquet, que na última terça estreou com vitória sobre o seu compatriota Benoit Paire.

Já o canadense Milos Raonic não conseguiu justificar a sua condição de 12.º cabeça de chave diante do alemão Florian Mayer, que venceu o rival por 2 sets a 1, com 6/3, 1/6 e 7/6 (7/3), para ir às oitavas de final, fase na qual terá pela frente o argentino Juan Martín del Potro. Neste mesmo estágio da competição também está garantido o alemão Florian Mayer, que nesta quarta passou pelo espanhol Roberto Bautista, de virada, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4.