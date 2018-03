Oitavo tenista do mundo, Thiem cai diante de azarão na estreia em Sófia

Atual oitavo tenista do ranking mundial, o austríaco Dominic Thiem fez feio em sua estreia no Torneio de Sófia, nesta quinta-feira, ao ser eliminado pelo azarão georgiano Nikoloz Basilashvili, hoje 87º colocado da ATP, com uma derrota por duplo 6/4.

Cabeça de chave número 1 do ATP 250 realizado em quadras duras na Bulgária, Thiem estreou direto na segunda rodada da competição, mas decepcionou ao ser surpreendido e dar adeus à competição após apenas 1h18min de partida. Ele não conseguiu quebrar o saque de Basilashvili por nenhuma vez, mesmo após o adversário ceder três break points, e ainda viu seu rival ser feliz em duas de cinco chances de ganhar games sem o serviço na mão.

Com o resultado surpreendente, Basilashvili avançou às quartas de final e se credenciou para enfrentar o eslovaco Martin Klizan, oitavo cabeça de chave, que em outro duelo desta quinta-feira derrotou o alemão Daniel Brands com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2.

Thiem, por sinal, foi o único favorito a ser superado em jogos deste dia de confrontos na Bulgária. E entre os principais nomes da competição que avançaram às quartas de final está o ídolo local Grigor Dimitrov, terceiro cabeça de chave e atual 13º colocado do ranking mundial. Ele sofreu, mas passou de virada pelo polonês Jerzy Janowicz por 2 sets a 1, com 4/6, 6/3 e 7/5.

Semifinalista do último Aberto da Austrália, Dimitrov assim jogará na próxima fase contra o sérvio Viktor Troicki, nono pré-classificado, que se classificou ao derrotar o holandês Robin Haase, também de virada, com 2/6, 6/4 e 7/6 (7/3).

Outro tenista a avançar às quartas de final nesta quinta foi o luxemburguês Gilles Muller, quinto cabeça de chave, que superou o russo Mikhail Youzhny por 6/3 e 7/5. O seu próximo adversário será o espanhol Roberto Bautista Agut, que se classificou para o estágio seguinte da competição já na última quarta.

Também garantido nas quartas de final está o belga Steve Darcis, que eliminou o italiano Andreas Seppi com parciais de 6/3 e 7/5, e agora desafiará o favoritismo do seu compatriota David Goffin, segundo cabeça de chave e outro tenista a ter passado à próxima fase em partida realizada na última quarta-feira.