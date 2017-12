Olimpíada é objetivo de Guga em 2004 De bom humor, depois de ver o melhor do surfe na etapa do Mundial da WCT em Florianópolis, e em paz, após o bom final de temporada que teve, Gustavo Kuerten estréia nesta quinta-feira no Tênis Espetacular, torneio que acontece no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O tenista brasileiro enfrentará o argentino Mariano Zabaleta, em jogo programado para às 20 horas, com transmissão da SporTV. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, Guga revelou seus objetivos para a temporada 2004. Ele quer voltar a figurar entre os dez primeiros do mundo, almeja o quarto título em Roland Garros e ainda sonha conquistar uma inédita medalha olímpica nos Jogos de Atenas. "Por causa da Olimpíada, o próximo ano vai ter um calendário bem apertado", explicou Guga. "Vou focar meus objetivos em duas coisas: Roland Garros, que sempre é muito especial para mim, e também tentar uma medalha olímpica. Já tive uma boa experiência em Sydney (em 2000, quando perdeu nas quartas-de-final para o russo Yevgeny Kafelnikov) e acho que agora este fator poderá ser importante para ficar entre os três primeiros." Para estar bem no ano que vem, Guga terá pouco tempo de descanso e férias. "Talvez uma semana completa", avisou. Depois, irá fazer a pré-temporada com o técnico Larri Passos, em Camboriú, e viaja no início do ano para a Oceânia, jogando em Auckland, onde foi campeão no ano passado, e depois disputa o Aberto da Austrália, torneio do Grand Slam em que jamais passou da segunda rodada. "Tenho de manter a motivação em alta, cuidar da parte física e estar bem para o próximo ano", revelou Guga. "Acho que a minha atual maturidade vem fazendo a diferença, pois aprendi a lidar melhor com as coisas, tanto o lado bom como o ruim." Na sua estréia do Tênis Espetacular, Guga espera fazer a festa da torcida, num clima descontraído, contra um adversário, Zabaleta, que leva vantagem de 2 a 1 sobre o brasileiro no retrospecto. Os três jogos entre eles foram em 2003. No primeiro, Guga venceu em Auckland. Depois, o brasileiro perdeu em Acapulco e no Masters Series de Cincinnati. "Para o torcedor, acho até mais legal estes jogos", disse Guga. "Afinal, o pessoal já sabe a que horas vai começar a partida, que vou mesmo fazer pelo menos dois jogos e o clima também é bem interessante." No segundo jogo do dia, nesta quinta-feira, o chileno Fernando Gonzales enfrenta o argentino Gaston Gaudio.