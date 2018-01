Olympikus e Guga encerram parceria Guga não tem mais o patrocínio da Olympikus. Um comunicado da marca esportiva confirmou nesta segunda-feira o encerramento da parceria iniciada em janeiro de 2002. A decisão foi acertada de comum acordo, depois do Brasil Open, disputado na Costa do Sauípe. O contrato foi reavaliado e, de acordo com a Olympikus, ?ambas as partes concluíram que a parceria já havia cumprido os seus objetivos e decidiram buscar novos caminhos?. O tenista deixa de usar o logo da marca nos próximos torneios. ?Tive orgulho em usar uma marca esportiva brasileira durante este tempo. Tenho certeza que contribuí muito para a o fortalecimento da imagem da Olympikus dentro e fora do Brasil, o que me faz acreditar que os nossos objetivos foram alcançados", disse. Guga vai disputar a Copa Davis esta semana em Calgary, no Canadá, com roupa branca, sem identificação de marca. A quebra de contrato já estava mesmo sendo esperada, pois o atleta praticamente durante toda a atual temporada não usou o tênis do fabricante, por não se adaptar ao calçado.