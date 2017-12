Oncins comanda Guga e Meligeni no Rio Jaime Oncins vai deixar de lado a aposentadoria para comandar a equipe brasileira - formada por Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni e Daniel Melo - no Desafio Brasil x Argentina, entre os dias 3 e 5, no Maracanãzinho, no Rio. "É bom porque a gente se conhece muito bem e vou poder passar três dias com o pessoal", disse Oncins, de 31 anos. O Desafio Brasil x Argentina será nos moldes da Copa Davis, com dois jogos de simples no dia 3, as duplas no dia 4 e dois jogos de simples no dia 5. Pela Argentina, jogarão Gastón Gaudio, David Nalbandian e Luiz Lobo. No Parque Villa-Lobos, a partir de sexta-feira, 128 tenistas de todo o País começam a disputa do pré-qualifying do Aberto de São Paulo em busca de uma vaga na chave principal do torneio, que começa no dia 31.