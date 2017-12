Oncins substitui Acioly na equipe da Davis Jaime Oncins é o novo capitão da equipe brasileira na Copa Davis, no lugar de Ricardo Acioly. O anúncio oficial foi feito neste sábado, na Costa do Sauípe, onde segunda-feira começa o Brasil Open. O novo técnico já estréia no confronto com o Paraguai, em abril, na Costa do Sauípe, pela Zona Americana da Davis. O Brasil precisa vencer para poder entrar na repescagem do Grupo Mundial, em setembro. Oncins, de 33 anos, foi número 1 do Brasil na década de 90 e marcou época fazendo dupla com Gustavo Kuerten na Davis. Atualmente é dono de uma academia em São Paulo e técnico particular de André Sá. Acioly estava no comando da equipe desde 1998. ?A mudança ocorre em um momento propício. Será uma motivação a mais para a equipe que almeja voltar ao grupo de elite da Davis. O Acioly fez um excelente trabalho à frente do grupo, mas é hora de renovação?, destacou Nelson Nastás, presidente da Confederação Brasileira de Tênis. ?Nunca escondi que meu sonho era ser capitão da Davis. E isso está acontecendo em um momento bom. Estou muito feliz?, afirmou Oncins.