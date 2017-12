Oncins vai à final de duplas mistas A dupla formada pela argentina Paola Suárez e o brasileiro Jaime Oncins, se classificou para a final do torneio de duplas mistas do Torneio de Roland Garros. Oncins e Paola venceram nesta sexta-feira, a russa Elena Lijovtseva e o indiano Mahesh Bhupathi por dois sets a um - parciais de 7/5, 4/6 e 6/2. A dupla sul-americana vai enfrentar na final, os espanhóis Virginia Ruano Pascual e Tomás Carbonell, que se classificaram na véspera, com uma vitória sobre a eslovaca Janette Husarova e o checo Petr Pala, por 6/7 (4/7), 6/3 e 6/1.