Oncins vence nas duplas mistas O brasileiro Jaime Oncins faz campanha brilhante da chave de duplas mistas em Roland Garros. Jogando ao lado da argentina Paola Suarez, ganhou de Lisa Raymond e Leander Paes por 7/5 e 6/1. Viva Brasil - Até mesmo a tevê francesa entrou no clima de festa brasileira, com o grito de "viva o Brasil" após a vitória de Guga sobre Kafelnikov (3 a 1). O clima da quadra central de Roland Garros esteve emocionante, com muitos brasileiros fazendo a festa, viajando especialmente para Paris para acompanhar Roland Garros.