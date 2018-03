Organização de Roland Garros confirma convite a Guga

A organização do Aberto da França confirmou nesta quinta-feira que o brasileiro Gustavo Kuerten está entre os tenistas convidados para o torneio, que terá início no dia 25 deste mês. A participação de Guga no evento que o consagrou no tênis mundial já era dada como certa, mas ainda dependia do anúncio oficial da federação francesa. Aos 31 anos, o ex-número 1 do mundo faz sua turnê de despedida e dará adeus às quadras em Roland Garros. No saibro francês, o catarinense conquistou três títulos, em 1997, 2000 e 2001. Além de Guga, foram convidados cinco franceses - Eric Prodon, Olivier Patience, Jeremy Chardy, Adrian Mannarino e Jonathan Eysseric - e os vencedores de torneios classificatórios especiais realizados nos EUA e na Austrália. Wayne Odesnik recebeu a vaga norte-americana e Robert Smeets, a australiana.