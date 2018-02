Organização do Rio Open anuncia ingressos esgotados para as quartas de final

A organização do Rio Open anunciou nesta quarta-feira que estão esgotados os ingressos para os jogos de quartas de final, que acontecerão no dia 23, sexta-feira. A rodada do dia seguinte, que terá a semifinal de simples e a decisão das duplas, está esgotada há duas semanas.

Ainda há ingressos para os outros dias de competição, com valores que vão de R$ 30 a R$ 550. O Rio Open acontece de 19 a 25 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. Estão confirmados atletas como o italiano Fabio Fognini, 22º do ranking mundial, o britânico Kyle Edmund (26º), o francês Gael Monfils (43º), além dos brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares.

"Estamos muito felizes com a procura pelos ingressos das rodadas finais, historicamente as mais concorridas nos torneios de tênis. Mesmo assim pra quem quiser vir ao Rio Open, ainda restam ingressos durante a semana, sendo que 2ª e 3ª são os dias das estreias de todos os jogadores, o que deixa essas sessões bem atrativas também" disse o diretor do Rio Open, Luiz Carvalho.