Organização do US Open sofre críticas Martina Navratilova e John McEnroe ficaram indignados quando, pelo terceiro dia consecutivo, o US Open teve de ser interrompido pela chuva, nesta quarta-feira, em Nova York. Navratilova, de 46 anos, recordista em títulos ? tem 18 de Grand Slam ?, ainda joga duplas na competição ao lado da russa Svetlana Kuznetskova. McEnroe é comentarista de tevê e ficou conhecido pelas declarações ácidas e atitude irreverente desde o tempo de jogador. ?Construímos um estádio por US$ 250 milhões, o maior do mundo para o tênis, e estamos aqui sentados sem saber o que fazer. Isso é ridículo. Em Melbourne (na Austrália), não tem apenas um, mas dois estádios cobertos. O que está acontecendo aqui está causando danos ao esporte?, disse McEnroe. ?Incrível. Os organizadores esperam até as 17h para avisar os jogadores que suas partidas serão transferidas para a manhã seguinte. Por que não marcar esses jogos para a tarde seguinte??, perguntava Navratilova. O diretor da Associação de Tênis dos Estados Unidos, Arlen Kantarian, tentando se livrar das críticas, disse que a entidade já está estudando se seria vantagem colocar um teto retrátil no moderno Estádio Arthur Ashe, inaugurado em 1997, com capacidade para 24 mil pessoas. E também no Louis Armstrong, que tem lugar para 10 mil pessoas. Os mais pessimistas começaram a lembrar que em 1987, também por causa da chuva, a final foi disputada em uma segunda-feira ? normalmente é no domingo ?, entre o sueco Mats Wilander e o norte-americano Ivan Lendl. Em 1938, um furacão fez com a final fosse adiada para uma quarta-feira. Mais recentemente, a final de Wimbledon, em Londres, entre o croata Goran Ivanisevic e o australiano Patrick Rafter, também foi disputada em uma segunda-feira.