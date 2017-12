Orlando Luz deixa Brasil para treinar em academia fundada por técnico de Nadal

Em uma reviravolta em sua carreira, o tenista brasileiro Orlando Luz vai deixar o Brasil para treinar na Espanha. A partir de janeiro, ele terá a BBT Tennis Academy como sua nova base. A famosa academia tem como um dos seus fundadores Francis Roig, um dos técnicos de Rafael Nadal, atual número 1 do mundo.

"Estou empolgado. Quero tirar o maior proveito de tudo isso, treinar muito e buscar crescer lá fora. Sei que não é fácil, morar sozinho novamente, é outra cultura, mas estou muito motivado e sei que poderei colher bons frutos dessa mudança", diz o tenista de 19 anos.

Trata-se da segunda grande mudança anunciada por Orlandinho neste ano. Em agosto, ele já surpreendera ao deixar o Centro de Treinamento ADK, em Itajaí (SC), para voltar a treinar com o seu pai.

"É mais uma grande mudança na minha vida. Eu saí de casa com 13 anos, para morar sozinho e treinar em Balneário Camboriú. Deu certo, consegui bons resultados no juvenil, mas a transição está bem difícil. Então agora, chegando aos 20 anos, vou recomeçar, indo morar em outro país", afirma Orlandinho.

Com a mudança, ele espera dar novo fôlego a sua carreira, após dificuldades vividas nos últimos dois anos. Número 1 do mundo no juvenil em 2015, ele caiu de rendimento nas últimas temporadas e enfrentou obstáculos em sua transição do juvenil para o profissional. Os maiores foram as lesões. Somente neste ano enfrentou problemas físicos nas costas, nas pernas e no ombro direito.

Como consequência, não conseguiu embalar como esperava para disputar mais torneios de nível challenger neste ano. Acabou competindo mais em nível future. Hoje ocupa a 674ª posição no ranking da ATP. Sua melhor marca é a 449ª, obtida em 2015.

Na Espanha, treinará com alguns dos melhores técnicos do mundo na Barcelona Total Tennis, localizada a cerca de 20 minutos da capital catalã. Pela academia já passaram nomes como Feliciano López, Fernando Verdasco, Tommy Robredo e Anastasia Pavlyuchenkova. Atualmente o português João Sousa, 38º do ranking, treina no local.

Francis Roig é um dos fundadores do local. Ele trabalha com Nadal no circuito profissional e deve assumir maiores funções junto ao líder do ranking a partir de 2018 por causa da "aposentadoria" de Toni Nadal - o tio do tenista se afastará do circuito para cuidar da academia de Nadal na Espanha.

A ida de Orlandinho para a Barcelona conta com o apoio da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Segundo a entidade, haverá suporte técnico e financeiro ao brasileiro, que treinará diretamente com Leo Azevedo, que já trabalhou com Thomaz Bellucci. "Através da parceria com a BBT, a CBT está me proporcionando uma estrutura fantástica na Europa, sendo que serei o primeiro tenista brasileiro a usufruir deste centro. Isto me dará condições de treinar num dos melhores locais do mundo, bem como facilitará a minha logística para participação em torneios na Europa", diz Orlandinho.

"Estamos ampliando nosso leque de investimentos. O Orlando está se propondo a fazer algo diferente na carreira, se dispondo a uma dedicação total na Europa. Vamos dar o suporte necessário para que ele consiga atingir o máximo do seu potencial. Há um investimento financeiro neste projeto", afirma Rafael Westrupp, presidente da CBT.